نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تزيل عددًا من التعديات بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزالت أمانة جدة اليوم، بمنطقة المستودعات الواقعة جنوب جدة، التعديات في نشاط الخردة "السكراب"، بمشاركة الجهات الأمنية، بالإضافة إلى إزالة تعديات على أرض للأمانة، تقدّر مساحتها بـ3.5 ملايين متر مربع.

ويهدف قرار الإزالة إلى استعادة الأرض والقضاء على مصادر التلوث والحرائق، والمخالفات المسببة للتشوه البصري، إلى جانب التصدي لحالات سرقة كيابل الكهرباء، فضلًا عن الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية.

وفي شمال جدة، حجبت الأسوار مياه البحر عن أنظار أهل "العروس" وزوارها، إذ تجاوزت التعديات 1.5 مليون متر مربع، على أراضٍ حكومية استعادتها أمانة جدة، ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة،

وإعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة، مع استمرار تطبيق الأنظمة دون تهاون، لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة