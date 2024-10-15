شروط دعم بنك التنمية الاجتماعية لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 1446

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساعد الطعيمي، المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية، عن مجموعة الشروط التي يجب توفرها للحصول على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة. جاءت تصريحات الطعيمي خلال مشاركته في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا الخليجية، حيث أوضح أهمية هذا التمويل في مساعدة الأفراد والأسر المنتجة على تحقيق الاستقلال المالي.

شرط الحصول على الوثائق اللازمة

أوضح الطعيمي أن الشرط الأساسي للاستفادة من التمويل هو الحصول على وثيقة العمل الحر أو وثيقة الأسر المنتجة. هذا الشرط ضروري لضمان أن المتقدمين لديهم إطار رسمي لممارسة أعمالهم. يمكن الحصول على هذه الوثائق من خلال منصة العمل الحر بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المهن المستهدفة بالتمويل

صرح الطعيمي أن التمويل يستهدف مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك المهن الاستشارية، المحاسبة، المحاماة، الحرف، وغيرها. يهدف البنك إلى دعم الأفراد الذين لا يقتصر دخلهم على الوظائف التقليدية، مما يساهم في تنمية مهاراتهم ورفع مستوى معيشتهم.

التحفيز على العمل الحر



يعتبر دعم بنك التنمية الاجتماعية خطوة مهمة نحو تشجيع العمل الحر، حيث يوفر فرصًا متعددة للمتقدمين الذين يسعون إلى بدء مشاريعهم الخاصة. إن هذا الدعم يعزز من القدرة التنافسية للعمالة الوطنية، ويشجع الأسر المنتجة على الابتكار وتحقيق دخل إضافي.

بإجماله، يتيح بنك التنمية الاجتماعية فرصة كبيرة لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم المالي والشروط المناسبة. تعد هذه المبادرات جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد.