هيئة تطوير محمية الإمام تطلق مبادرة "المحطة البيئية" لرفع الوعي البيئي

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أحمد جودة - القاهرة - تعتزم هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إطلاق مبادرة "المحطة البيئية" لرفع الوعي البيئي، وذلك في عددٍ من المجمعات التجارية في مدينة الرياض وصولًا إلى محافظة رماح.

وأوضحت الهيئة أن "المحطة البيئية" مبادرة توعوية ميدانية تسعى من خلالها إلى رفع الوعي البيئي للمجتمع، وسوف تبدأ من يوم الجمعة والسبت القادمين 18-19 أكتوبر 2024م في مجمّع الرياض بارك، والجمعة السبت 25-26 أكتوبر 2024م في مجمّع بانوراما مول، والجمعة السبت 1-2 نوفمبر 2024م في مجمّع بارك أفينيو، وأخيرًا بتاريخ 8-9 نوفمبر 2024م في محافظة رماح وتحديدًا في مقر جمعية التنمية الاجتماعية، إلى جانب استهداف المبادرة لزيارة عددٍ من مدارس شمال وشرق مدينة الرياض لرفع الوعي البيئي لدى شريحة الطلاب.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بأهمية رفع الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودورها الفاعل في تحقيق مستهدفات الهيئة الإستراتيجية للإسهام في تحقيق التنمية البيئية المستدامة