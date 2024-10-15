نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد آل سعود، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الجهتين وبحث مجالات الاستدامة وسبل تعزيز التنمية المجتمعية.

كما نظمت الوزارة مع مؤسسة الملك خالد ورشة عمل لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والمؤسسة، وتم خلال الورشة بحث مجالات تحفيز الاستدامة وتأثيرها الدولي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الإنمائية الدولية