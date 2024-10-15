نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخضر الطائرة يواصل تحضيراته للبطولة العربية بمعسكر القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 1 ـ 11 من نوفمبر المقبل.

وتغادر غدًا البعثة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي يُمثل "المرحلة الثانية " من التحضيرات ويمتد حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وتضم البعثة 16 لاعبًا وهم ( بدر العوامي، محمد عادل، وسام الجهني، علي الكعيبي، علي آل سلام، وليد بن عبدالقادر، عبدالعزيز هارون، حسن الوثلان، رشاد أبو الخير،

حسين المريط، وليد العتيبي، موفق المطيري، مشاري القرشي، مروان الهوساوي، زيد باصهيب، سامي الصامطي، والجهاز الفني المكون من المدرب "المونتينجري " فيسيلين فيسكو، ومساعداه إسماعيل الخيبري، وفيصل البارقي، والأخصائي داركو وأخصائي العلاج علي البيابي، ومدير الفريق محمد الشراري، فيما يترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إبراهيم آل إبراهيم.

ويخوض الأخضر منافسات البطولة العربية بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والكويت والأردن، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وتونس والعراق وسلطنة عمان