أفضل النصائح لتسريع هواتف أندرويد وتحسين أدائها للحصول على تجربة استخدام أسرع وأفضل

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رياض - احمد صلاح - أفضل النصائح لتسريع هواتف أندرويد، حيث تعد الهواتف الذكية من الأدوات الأساسية في حياتنا اليومية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنها أصبحت في كل بيت، ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت هذه الأجهزة أسرع وأكثر كفاءة، ومع ذلك، قد تبدأ بعض الأجهزة في البطئ والتقطيع مع مرور الوقت، وخاصة الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وغالبا ما تكون هذه المشكلة نتيجة لطريقة الاستخدام والبيانات غير الضرورية، وفي هذا المقال سنقوم باستعراض أهم الخطوات التي يمكن أن تحسن أداء الهاتف.

أفضل النصائح لتسريع هواتف أندرويد

ومن خلال هذا التقرير سنوح بعض النصائح التي تساعد على تحسين سرعة الهاتف، وتقليل المشاكل أثناء الاستخدام، مثل التقطيع، وهذه النصائح تتمثل في:

مسح الذاكرة المؤقتة

ذاكرة التخزين المؤقت تسرع تحميل التطبيقات والمواقع، لكنها قد تتراكم مع مرور الوقت، مما يبطئ الجهاز، يمكن للمستخدمين تحسين سرعة هواتفهم من خلال مسح ذاكرة التخزين المؤقتة،

وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الإعدادات.

ثم تحديد التطبيق المستهدف.

بعدها الذهاب إلى قسم التخزين.

ثم اختيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

إلغاء تثبيت التطبيقات الغير ضرورية

العديد من هواتف أندرويد تأتي مع تطبيقات مدمجة لا يتم استخدامها، كما أن بعض هذه التطبيقات قد تستهلك موارد الجهاز عند الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى البطارية، وتتسبب في بطئ الهاتف، و لتسريع الهاتف،

يجب إلغاء تثبيت التطبيقات غير الضرورية من خلال:

الانتقال إلى الإعدادات.

اختيار التطبيقات.

تحديد التطبيقات غير المستخدمة وحذفها.

تعطيل التطبيقات في الخلفية الغير ضرورية