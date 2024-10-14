نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن شهر نوفمبر يعد آخر شهور الخريف، والتوقعات تشير إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأمطار أعلى من المعدل على سواحل منطقة مكة المكرمة وحول معدلاتها الطبيعية على باقي المناطق خصوصا ‫الشمالية والوسطى، لافتا إلى أن محافظة الوجه تسجل تاريخيًا أعلى كمية هطول أمطار بـ 116.4 ملم.

وقال الباحث في الطقس العضو المؤسّس بلجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: «النماذج العددية للطقس تشير إلى أنه مع حلول نهاية هذا الأسبوع يتقدَّم هواءٌ بارد نسبيًا يجبر أهل شمال المملكة وشمال الوسطى على تشغيل السخّانات وإغلاق المكيّفات ليلًا».

وأشار الحصيني إلى أنه مع نهاية الأسابيع القادمة يبدأ أهل المنطقة الوسطى وشرق المنطقتين الغربية وغرب الشرقية، وأهل شمال المملكة وشمال الوسطى، في تشغيل السخّانات وإغلاق المكيّفات ليلًا.

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة بها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعديّة على بعض مناطق المملكة، اعتبارا من أمس (الإثنين) حتى الجمعة القادمة.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرّمة ستتأثر بأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البَرَد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار؛ لتشمل (الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات)، وخفيفة على محافظة تربة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطارٍ خفيفة إلى متوسطة، لتشمل (وادي الدواسر، السليل، الأفلاج، حوطة بني تميم، الخرج).

وأشارت المديرية إلى أن مناطق (الباحة، عسير، جازان، نجران) ستتأثر بأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.