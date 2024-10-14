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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التسجيل في برنامج ساند للنساء 1446.. مبادرة دعم العاملات السعوديات عبر التأمينات الاجتماعية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج ساند للنساء لعام 1446، وهو مبادرة مهمة لدعم النساء العاملات، خاصة في القطاع الخاص، يهدف البرنامج إلى توفير حماية مالية للسيدات في حال فقدان العمل لأسباب خارجة عن إرادتهن مثل تصفية الشركات أو إنهاء العقود بشكل غير متوقع. ومع وجود شروط محددة للتسجيل، يعتبر البرنامج مصدر أمان حيوي للمرأة السعودية العاملة.
شروط التسجيل في برنامج ساند للنساء 1446
وللتأهل للحصول على دعم ساند للنساء، يجب على المتقدمات استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون الجنسية سعودية.
- ألا يزيد عمر المتقدمة عن 60 عامًا.
- عدم الاستفادة من أي دعم حكومي آخر في نفس الوقت.
- أن تكون قد فقدت عملها بسبب ظروف خارج إرادتها.
- التسجيل المسبق في نظام التأمينات الاجتماعية.
خطوات التسجيل في برنامج ساند للنساء عبر موقع التأمينات الاجتماعية
ويجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في برنامج ساند للنساء عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
- زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.
- اختيار برنامج ساند من القائمة.
- الضغط على خيار تسجيل جديد.
- إدخال كافة البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بدقة.
- إرفاق المستندات الضرورية بشكل صحيح.
- الضغط على زر إرسال الطلب لإتمام التسجيل.