نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - التسجيل في برنامج ساند للنساء 1446.. مبادرة دعم العاملات السعوديات عبر التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج ساند للنساء لعام 1446، وهو مبادرة مهمة لدعم النساء العاملات، خاصة في القطاع الخاص، يهدف البرنامج إلى توفير حماية مالية للسيدات في حال فقدان العمل لأسباب خارجة عن إرادتهن مثل تصفية الشركات أو إنهاء العقود بشكل غير متوقع. ومع وجود شروط محددة للتسجيل، يعتبر البرنامج مصدر أمان حيوي للمرأة السعودية العاملة.

شروط التسجيل في برنامج ساند للنساء 1446

وللتأهل للحصول على دعم ساند للنساء، يجب على المتقدمات استيفاء الشروط التالية:

أن تكون الجنسية سعودية. ألا يزيد عمر المتقدمة عن 60 عامًا. عدم الاستفادة من أي دعم حكومي آخر في نفس الوقت. أن تكون قد فقدت عملها بسبب ظروف خارج إرادتها. التسجيل المسبق في نظام التأمينات الاجتماعية.

برنامج ساند للنساء 1446

خطوات التسجيل في برنامج ساند للنساء عبر موقع التأمينات الاجتماعية

ويجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في برنامج ساند للنساء عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: