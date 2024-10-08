نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موسم الرياض" يطرح تذاكر منطقة "بوليفارد وورلد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طُرحت اليوم، تذاكر منطقة “بوليفارد وورلد” التي تعد واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض إقبالًا وشعبية بين جمهور السيّاح من داخل المملكة وخارجها.

ويمكن للزوار البدء بشراء التذاكر من خلال منصة webook المخصصة لبيع تذاكر "موسم الرياض".

وتفتتح المنطقة المتجددة دائمًا أبوابها الأحد 13 أكتوبر الجاري، بعد إجراء تحديث فيها لجهة التجارب والمناطق. حيث تمت زيادة مساحة المنطقة بـ30%، مع زيادة عدد المناطق إلى خمس مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران وإفريقيا وكورشوفيل؛ ليصبح عدد المناطق الإجمالي 22 منطقة من عدة بلدان حول العالم، و300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلًا تجاريًا.

كما تم تطوير مناطق مصر وإسبانيا وإيطاليا مع إضافة 21 فعالية جديدة تناسب جميع فئات الجمهور المتحمس، وعروض مسرحية ومتجولة من دول العالم.