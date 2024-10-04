انت الأن تتابع خبر موعد صرف مكافآت الطلاب في المدارس السعودية لشهر أكتوبر: كل ما تحتاج معرفته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار سعي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتعزيز التعليم ودعم الطلاب، تقدم مكافآت شهرية تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الدراسية هذه المكافآت تعتبر وسيلة فعالة لمساعدة الطلاب في شراء المستلزمات المدرسية اللازمة، شريطة استيفاء مجموعة من الشروط المحددة.

في هذا المقال

سنتناول تفاصيل مواعيد صرف المكافآت لشهر أكتوبر 2024، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للحصول عليها.

موعد صرف مكافآت الطلاب في المدارس السعودية لشهر أكتوبر

تولي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتوفير الدعم المالي للطلاب من خلال منحهم مكافآت شهرية. تهدف هذه المكافآت إلى مساعدة الطلاب في شراء المستلزمات المدرسية الضرورية، مع الالتزام ببعض الشروط المحددة. وقد تم اعتماد مبلغ يصل إلى 18 مليون ريال سعودي من قبل وزير التربية والتعليم، ليتم صرفه في المواعيد المحددة لكل مدرسة.

موعد صرف مكافأة الطلاب لشهر أكتوبر 2024

حددت وزارة التعليم مواعيد صرف مكافآت الطلاب للعام الدراسي الحالي، حيث يُتوقع أن يتم صرف المكافأة لشهر أكتوبر يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، والذي يوافق 23 ربيع الآخر 1446 هجريًا. كما تم تحديد مواعيد الصرف للأشهر التالية:

مكافأة شهر نوفمبر: 27 نوفمبر 2024 / 25 جمادى الأولى 1446

مكافأة شهر يناير: 28 يناير 2025 / 28 رجب 1446

مكافأة شهر فبراير: 27 فبراير 2025 / 28 شعبان 1446

شروط الحصول على مكافأة الطلاب

لكي يكون الطالب مؤهلاً للحصول على المكافأة، يجب استيفاء الشروط التالية:

الجنسية: يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

التسجيل: يجب أن يكون مسجلاً في إحدى المدارس التابعة للمملكة.

الدعم الآخر: لا يمنع حصول الطالب على أي دعم آخر من الحكومة.

حضور منتظم: يجب على الطالب المواظبة على الحضور إلى المدرسة بانتظام.

التخرج أو الوفاة: يتم إيقاف صرف المكافأة في حال تخرج الطالب أو وفاته.

الرسوب: يتم خصم نصف قيمة المكافأة إذا رسب الطالب.