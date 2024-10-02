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أحمد جودة - القاهرة - الذهب يشهد ارتفاعًا جديدًا في مصر وسط تقلبات السوق العالمية: هل تستمر الزيادة؟

الذهب يشهد ارتفاعًا جديدًا في مصر وسط تقلبات السوق العالمية: هل تستمر الزيادة؟.. في تطور لافت للنظر، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3585 جنيهًا. هذه الزيادة تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبات حادة، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية في البلاد.

الذهب يشهد ارتفاعًا جديدًا في مصر وسط تقلبات السوق العالمية: هل تستمر الزيادة؟

الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق، يعكس في مصر تأثيرًا مباشرًا لهذه التقلبات. وتُظهر الأرقام التي سجلتها الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار مختلف أعيرة الذهب، مع تفاوت طفيف في أسعار المصنعية والدمغة التي تتراوح بين 50 و80 جنيهًا للجرام في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: يتراوح بين 4091 و4102 جنيهًا.

عيار 22: يتراوح بين 3760 و3761 جنيهًا.

عيار 21: يتراوح بين 3580 و3590 جنيهًا.

عيار 18: يتراوح بين 3068 و3077 جنيهًا.

عيار 14: يتراوح بين 2386 و2393 جنيهًا.

عيار 12: يتراوح بين 2045 و2051 جنيهًا.

سعر الأونصة: وصل إلى 2649 دولار.

سعر الجنيه الذهب: يتراوح بين 28656 و29200 جنيهًا.



عوامل التأثير على السوق: الأسواق العالمية شهدت خلال الأسابيع الماضية تقلبات كبيرة نتيجة التوترات الاقتصادية، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار إذا استمر عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، حيث يعتمد المستثمرون على الذهب كوسيلة لحماية أموالهم من التضخم والركود.