نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريك هيئة الأدب بتبوك يقيم ندوة تثقيفية حول التراخيص الإعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقام الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بمنطقة تبوك أمس، ندوة تثقيفية حول التراخيص الإعلامية بعنوان "الترخيص الإعلامي ككاتب"، للمؤلفة فاطمة الصباح.

وتناولت الندوة التي أقيمت بحضور عددٍ من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي والإعلامي بالمنطقة، طرق وآلية استخراج التراخيص اللازمة للنشاط الإعلامي، وأهمية الشهادة المهنية للكاتب، والفرق بين الشهادة المهنية والترخيص الإعلامي، إلى جانب دور الشهادة المهنية للكاتب في بناء شبكة من الكتاب المحترفين.

وأكدت الصباح أهمية أن يرتبط مستقبل الكتابة الأدبية بالشهادة المهنية، لتعزيز مصداقية الكاتب في المجتمع وحمايته أدبيًا، مبينةً أن وزارة الإعلام قد أتاحت عبر مختلف قنواتها الإلكترونية إمكانية استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاطات المرتبطة بالإعلام، وأن الكاتب والمؤلف يحظى باهتمام الوزارة وعنايتها متى ما توافرت به الاشتراطات اللازمة التي تتيح له أحقية الاستفادة من خدماتها، وفتحت أمام الكتاب أبوابًا جديدة تضمن لهم حقوقهم وتجود أعمالهم