نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد صرف دعم الضمان لشهر أكتوبر، انتشرت أخبار حول إمكانية صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستفيدي الضمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات واسعة بين المواطنين، مما دفع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توضيح الموقف. وأكدت الوزارة أن دعم الضمان الاجتماعي هو من أبرز أشكال الدعم المالي التي تقدمها المملكة لمواطنيها لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، لكن لا يوجد أي قرار رسمي بصرف مكرمة ملكية هذا الشهر.

حقيقة المكرمة الملكية وتفاصيل راتب الضمان

بعد تداول شائعات حول صرف مكرمة ملكية، أوضحت وزارة الموارد البشرية أن تلك الأنباء غير صحيحة. وأكدت أن راتب الضمان لشهر أكتوبر سيتم صرفه دون أي زيادة، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. وأوضحت الوزارة أن صرف أي مكرمة ملكية يتطلب أمرًا ملكيًا رسميًا من خادم الحرمين الشريفين.

موعد صرف راتب الضمان لشهر أكتوبر

من المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر في الأول من الشهر، ما لم يتصادف مع عطلة رسمية. في هذه الحالة، قد يتم تقديم الموعد أو تأخيره. لذلك، سيتم صرف راتب الضمان لشهر أكتوبر في يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، للمستفيدين الذين تم قبول أهليتهم للحصول على الدفعة 34.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن قيمة راتب الضمان الاجتماعي بعد تطبيق الزيادة الأخيرة وفقًا للأمر الملكي. ويشمل الراتب للفرد العائل 1320 ريالًا، مع دعم غذاء قدره 84 ريالًا، ودعم كهرباء بقيمة 72 ريالًا، ودعم حليب للأطفال من عمر يوم حتى عامين بقيمة 46 ريالًا. أما راتب التابع في الضمان فهو 660 ريالًا.

استعلام عن أهلية الضمان

سيتم إعلان نتائج أهلية الضمان لشهر أكتوبر في يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024. يمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر موقع وزارة الموارد البشرية، من خلال إدخال رقم البطاقة الوطنية للتحقق مما إذا كانوا من ضمن المستفيدين من الدفعة 34.