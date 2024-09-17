بنك التنمية الاجتماعية يعلن شروط قرض الزواج لجميع المواطنين بعد عودته قريبا 1446

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رياض - احمد صلاح - بنك التنمية الاجتماعية يعلن شروط قرض الزواج لجميع المواطنين بعد إعادته من جديد بدءًا في شهر أكتوبر 2024 حسب ما هو متوقع، ولا سيما بعد أعلن البنك تعطيل عمل تمويل الزواج لمدة قصيرة من أجل إعادة بعض التحديثات،يستهدف هذا التمويل الشباب المقبل على الزواج من أبناء المملكة العربية السعودية، ويعمل على مساعدتهم في شراء الاحتياجات الخاصة بالزواج سواء كان المتقدم على التمويل ذكر او انثى.

بنك التنمية الاجتماعية يعلن شروط قرض الزواج 1446

مع اقتراب تشغيل العمل بتمويل الزواج في والمتوقع في شهر أكتوبر القادم، أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن عدة شروط وضوابط جديدة، تعد أهمها التالي:

يمنح بنك التنمية الاجتماعية تمويل الزواج إلى المواطنين السعوديين المقيمين فيها إقامة دائمة.

يشترط ألا يكون دخل المتقدم اكبر من 14.500 ريال سعودي.

يجب توافر كفيل لا يزيد عمره عن 50 عام.

يشترط أن لا يكون مضي على عقد الزواج أكثر من عامين.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عام إلى 70 عام.

يشترط أن يكون عقد الزواج هو الأول للطرفين، ويستثنى من هذا الشرط حال كانت الزوجة الأولي متوفية.

تسليم جميع المستندات التي أهمها عقد الزواج.

يجب إضافة الزوجة في سجل الأسرة.

مميزات تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز تمويل الزواج بالعديد من المزايا التي تعد أبرزها التالي:

عدم وجود رسوم إدارية عند التقديم على التمويل.

سقف التمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

تصل مدة التمويل إلى أربعة سنوات.

الإعفاء من سداد التمويل حال وجود عجز أو وفاة لا قدر الله.

مقدار تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 1446