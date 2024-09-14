انت الأن تتابع خبر اكتشف سحر حديقة التركي: جوهرة الخبر الخضراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الخبر جوهرة ساحلية في المملكة العربية السعودية، وتتميز بجمال طبيعتها وشواطئها الخلابة. ولكن ما يميزها أكثر هو تنوع خيارات الترفيه التي تقدمها لزوارها، ومن أبرز هذه الخيارات حديقة التركي، أو كما تعرف أيضاً بحديقة الأمير سعود بن نايف وهذه الحديقة ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي تحفة فنية تضم بين جنباتها جمال الطبيعة وتنوع المرافق الترفيهية، لتقدم تجربة لا تُنسى للعائلات والأصدقاء.

حديقة التركي بالخبر

تقع حديقة التركي في قلب مدينة الخبر، وتعتبر من أبرز الوجهات الترفيهية التي تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجهازوتتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء الواسعة وأشجارها النخيل التي تكسو المكان بظلالها الوارفة، مما يجعلها ملاذاً مثالياً للهروب من صخب المدينة والاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة.

تنوع المرافق والأنشطة في حديقة التركي بالخبر

تتميز حديقة التركي بتنوع المرافق والأنشطة التي تقدمها لزوارها من كافة الأعمار، حيث تضم:

مساحات خضراء واسعة: توفر الحديقة مساحات شاسعة من العشب الأخضر، مثالية للاسترخاء والتنزه، كما يوجد بها مسارات مخصصة للمشي والجري.

ألعاب الأطفال: خصصت الحديقة منطقة ألعاب مجهزة بأحدث الألعاب الآمنة والمناسبة للأطفال من مختلف الأعمار، مما يضمن لهم قضاء وقت ممتع ومليء بالمرح.

مناطق للجلوس: تتوفر في الحديقة العديد من المقاعد والمظلات التي توفر الراحة للزوار، مما يتيح لهم الاستمتاع بوجباتهم الخفيفة أو قراءة كتاب في جو هادئ ومريح.

المركز الثقافي والتعليمي: يضم المركز مجموعة متنوعة من الكتب والأنشطة التي تساهم في تطوير مهارات الأفراد، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تصميمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة: حرصت إدارة الحديقة على توفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد مسارات مخصصة للكراسي المتحركة، ودورات مياه مجهزة.

أجواء عائلية مريحة في حديقة التركي بالخبر