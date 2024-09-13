"دام عزك يا وطن" متى اليوم الوطني السعودي 1446 بالهجري؟ وأجمل عبارات التهنئة

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رياض - احمد صلاح - في كل عام تتجدد الفرحة في قلوب السعوديين احتفالاً بيوم توحيد وطنهم الغالي، يوم 23 سبتمبر ليس مجرد يوم في التقويم، بل هو يوم لتجديد العهد بالوطن والقيادة الرشيدة، وفي هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل فخر مسيرة بناء هذا الوطن العظيم، ونحتفل بإنجازاته التي يفتخر بها السعوديون جميعًا، تلك المسيرة التي بدأها الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بتوحيد شمل هذه البلاد، وبناء دولة عصرية قوية، ولكن متى موعد اجازة العيد الوطني 94 للطلاب والموظفين؟

متى اليوم الوطني السعودي 1446 بالهجري؟

في ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 94، يجدد المواطنين بالمملكة عهد الولاء والانتماء لقيادتهم الرشيدة ووطنهم الحبيب، ويأتي هذا اليوم الموافق 23 سبتمبر 2024، في يوم 19 ربيع الأول 1446 هـ، ويتم منح اجازة الطلاب والمعلمون والموظفون بشكل عام اجازة رسمية، تبدأ من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 والسبت 21 سبتمبر والأحد 22 سبتمبر، والإثنين 23 سبتمبر، لتكون العودة للمدارس يوم الثلاثاء، وتمنح المؤسسات الخاصة أيضا اجازة اليوم الوطني السعودي مدفوعة الأجر للموظفين العاملين بها.

دام عزك يا وطن.. عبارات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستمتاع بعروض اليوم الوطني والمتاحة على خطوط طيران ناس، وقضاء اوقات ممتعة في رحلة داخلية أو خارجية بخصومات كبيرة، وأيضا هناك الكثير من عبارات التهنئية التي يتبادلها السعوديون فيما بينهم وعلى منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اجازة العيد الوطني 94، ومنها: