انت الأن تتابع خبر سدايا تطلق مبادرة "AI.M" بالتعاون مع عدد من الجهات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت العديد من المؤسسات وعلى رأسها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي على عقد إتفاقيات ومذكرات تعاون متعددة وذلك من أجل تحقيق التكامل والتوافق مع المؤسسات الأخرى سواء داخل المملكة أو خارجها، ولعل إتفاقية الهيئة مع البرنامج الوطني “NTDP” واحدة من هذه الإتفاقيات الهامة والتي شاركت فيها أيضًا جامعة كاوست وذلك لإطلاق مبادرة جديدة، تحت مسمى ” (AI.M)”.

هدف المبادرة

ويمكن القول أن هذه المبادرة الرائعة تهدف لدعم الإبتكار والتعلم في مجال الذكاء الإصطناعي بجانب تعزيز ودعم الكوادر الوطنية في هذا القطاع عبر تطوير قدراتها، وكذلك العمل على عقد مجموعة من الإتفاقيات المختلفة والشراكات المحلية والدولية الداعمة لتطوير هذا القطاع وفق رؤية 2030.

كما ستساعد في تشجيع المستثمرين على الإستثمار في مراكز الإبتكار وحل المشكلات وكذلك العمل على تمكين الكفاءات الوطنية.

ومن المقرر أن تضم هذه المبادرة 3 مسارات متنوعة وهي الأبحاث التطبيقية وبناء القدرات وبناء الشركات.

أطلاق أعمال الدفعة الأولى