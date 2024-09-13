انت الأن تتابع خبر "مدن" توقع إتفاقيات لتطوير الصناعات النوعية بالمدينة المنورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وجامعة طيبة، والأكاديمية الوطنية للصناعة مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى توفير فرص تدريبية لتنمية قدرات الكوادر البشرية في المنشآت الصناعية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقد شهد توقيع المذكرة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

إتفاقية مع الهلال الأحمر

وجاء في إطار ذلك إتفاقية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة تهدف إلى توفير خدمات إسعافية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، مما يعزز السلامة والصحة المهنية في المنطقة.

إتفاقيات صناعية متنوعة

كما نجحت الهيئة في توقيع عدة إتفاقيات صناعية متنوعة من أجل إقامة عدد من المشروعات التنموية بقيمة تصل لنصف مليار.

من أبرز هذه المشروعات، توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال باستثمارات تبلغ 300 مليون ريال، مما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

30 مصنع جاهز وإستثمارات ضخمة

كما أبرمت “مدن” عقدًا لتطوير 30 مصنعًا جاهزًا على مساحة 23,909 أمتار مربعة، بحجم استثمارات يصل إلى 100 مليون ريال، وذلك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة.

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