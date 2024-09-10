نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 25 دولة.. السعودية تستضيف أول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أولى فعاليات الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IAIO)، أمس، الذي تنظمه المملكة، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لأول مرة في العالم بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي بسلوفينيا، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وذلك بمشاركة أكثر من 25 دولة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، اشتمل على عدد من الفقرات والعروض التراثية والكلمات التي تبين أهمية هذا الأولمبياد بوصفه أول أولمبياد دولي تنظمه المملكة في الرياض وسط تفاعل كبير من مفكري ومبدعي أكثر من 25 دولة في العالم بحضور عدد من المسؤولين من سدايا ومركز ICAIRE والبروفيسور جون تايلر رئيس اللجنة العلمية للأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي في اليونيسكو.

ويسهم الأولمبياد الذي يستمر حتى 12 سبتمبر 2024، في تعزيز العلاقات الدولية الودية بين خبراء التقنية والبرمجيات ومعلمي الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول، ولفت انتباه الشباب إلى هذه التقنيات الحديثة، وتشجيع بقية الدول على تنظيم مسابقات مماثلة مستقبلا.

ويهدف الأولمبياد، إلى تحفيز المشاركين على الدخول في مناقشات فاعلة لاستكشاف التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشباب الموهوبين بشكل استثنائي في هذا المجال الذي يتزايد اهتمام العالم به.

كما يسهم في تعزيز تنظيم مسابقات الذكاء الاصطناعي لطلاب مدارس التعليم الثانوي وتحفيزهم على إيجاد الحلول الذكية بتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة.

ويمكن الأولمبياد الطلاب والطالبات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والمؤثرين في العالم من التعمق في المشهد المستقبلي للذكاء الاصطناعي، ومواكبة ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في هذا المجال، وتزويد الكوادر الشابة بالمهارات التقنية الحديثة.

ويأتي الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IAIO)، ضمن إطار جهود «سدايا» في تعزيز مكانة المملكة العالمية كدولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 الرامية إلى رفع الوعي تجاه أهمية هذه التقنيات المتقدمة وتزويد المجتمعات بالمعارف والمهارات اللازمة لإتقانها.