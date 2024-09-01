نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا" تطلق لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن تعديلات لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة؛ بهدف بيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة بما يضمن توافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها لدى الدول خارج المملكة، وذلك بوصف سدايا الجهة المختصة والمشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

وتتضمن اللائحة عددًا من المواد منها: معايير تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة، والأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة، وحالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية المناسبة والحد الأدنى لنقل البيانات الشخصية، والنقل اللاحق للبيانات الشخصية، والعدول عن الإعفاء، وتقويم مخاطر نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.

ويمكن الاطلاع على اللائحة المحدثة من خلال موقع سدايا الإلكتروني على الرابط التالي: https://sdaia.gov.sa/Documents/RegulationonPersonalDataAR.pdf.