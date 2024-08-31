انت الأن تتابع خبر فرصة جديدة: خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بالسعودية وتخفيض 25% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة المرور السعودي عن مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، حيث توفر فرصة لتمديد مهلة سداد المخالفات المرورية مع تخفيض يصل إلى 25%. بدأت هذه المبادرة في أبريل 2024 وستستمر حتى أكتوبر 2024، مما يتيح للمواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الفرصة لتقليل تكاليف المخالفات. في هذا المقال، نستعرض خطوات طلب تمديد المهلة وكيفية الاستفادة من التخفيض.

كيفية تقديم طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة من مبادرة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية من خلال التسجيل الإلكتروني على منصة أبشر. فيما يلي خطوات التقديم:

زيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية: قم بفتح موقع منصة أبشر عبر الإنترنت (https://www.abshir.sa/).

الدخول إلى قسم "خدماتي": بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم "خدماتي" في لوحة التحكم.

الضغط على أيقونة "المرور": اختر "المرور" من قائمة الخدمات المتاحة.

اختيار خدمة "تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية": ابحث عن خيار "تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية" واضغط عليه.

النقر على "بدء الخدمة": اضغط على زر "بدء الخدمة" لبدء عملية التقديم.

عرض المخالفات القابلة للتمديد: سيظهر لك قائمة بالمخالفات المرورية التي يمكن تمديد مهلة سدادها.

تحديد المخالفة المطلوبة:اختر المخالفة التي ترغب في تمديد مهلة سدادها.

مراجعة تفاصيل المخالفة: قم بمراجعة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة للتأكد من صحتها.

اختيار تمديد مهلة السداد: اختر "مد مهلة السداد" إذا كنت ترغب في الاستفادة من تمديد الفترة.

تأكيد مد مهلة السداد: اضغط على "تأكيد" لإتمام عملية التمديد.

الاعتراض على سداد المخالفات المرورية

يحق لكل مواطن الاعتراض على المخالفات المرورية أو سدادها خلال شهر من وقت إبلاغه.

يمكن طلب تمديد فترة السداد إلى 3 أشهر بعد تقديم طلب الاعتراض، سواء تم قبوله أو رفضه.

بعد مرور 45 يوما من الإبلاغ عن المخالفة، لن يتم الاستفادة من التخفيض بنسبة 25%.

شروط الاستفادة من تخفيض 25% على المخالفات المرورية