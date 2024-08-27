انت الأن تتابع خبر موعد اليوم الوطني السعودي 1446 الذكرى 94 وما هي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل التقويم الدراسي للعام 1446، الذي تم نشره مؤخرا والذي يتضمن مجموعة من التعديلات الهامة هذا العام يوضح التقويم موعد بداية ونهاية كل فصل دراسي إضافة إلى العطلات الرسمية والإجازات المطولة التي سيستفيد منها الطلاب وموعد اليوم الوطني السعودي 1446، والذي يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

موعد اليوم الوطني السعودي 1446

تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عطلة رسمية لجميع العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العاملين في البنوك احتفالا موعد اليوم الوطني السعودي 1446 ويكون كالتالي:

وفقا للتقويم الهجري ستمنح هذه الإجازة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 ربيع الأول 1446هجريا.

ستتوافق مع أيام 22 و23 سبتمبر 2024 ميلاديا في التقويم الميلادي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة تعتبر مدفوعة الأجر، مما يعكس التزام المملكة بتقدير جهود العاملين وتعزيز روح الاحتفال باليوم الوطني.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

تشهد مختلف محافظات المملكة احتفالات موسعة طوال شهر سبتمبر، حيث تتكاتف الجهات المختلفة لإحياء الذكرى وتعزيز مشاعر الاعتزاز والفخر بالوطن كما تعكس هذه الاحتفالات الوطنية روح الانتماء وتعبر عن الفخر من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، ومن أبرز مظاهر الاحتفال: