انت الأن تتابع خبر تعرف على أبرز فنادق تبوك الرائعة في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مدينة تبوك تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتتميز المدينة بانتعاش قطاع السياحة فيها خلال الآونة الأخيرة علاوة على وجود المولات والأسواق الشعبية بها والفنادق الفخمة الرائعة، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بأبرز الفنادق الموجودة في المدينة.

أشهر فنادق مدينة تبوك

تشتهر مدينة تبوك بوجود الفنادق المحلية والعالمية كما نشير في الأسطر القادمة كالتالي:

فندق زائر الفخامة للشقق المفروشة

يقع على طريق الملك خالد وبالقرب من مطار تبوك الإقليمي بمسافة حوالي 5 كيلو متر.

يعتبر من أشهر فنادق مدينة تبوك، وقد حاز الفندق على تقييم ممتاز ( 9,3 ) من قبل الزوار بسبب خدماته الجيدة التي يقدمها.

مجهز بأحدث المرافق والخدمات الممتازة التي تلبي احتياجات الضيوف وتشبع رغباتهم مثل: خدمة استقبال على مدار الوقت، واي فاي مجانا، موقف لركن السيارات، مطاعم بالقرب من الفدق وتوافر كافة لوازم الغرف وغيره.

يبدأ تسجيل الوصول للفندق من الساعة 11:30 صباحا – 11:30 مساء، وتسجيل المغادرة من الساعة 8 صباحا – 3 مساء.

فندق جراند ميلينيوم تبوك

يقع على طريق ضبا، جامعة تبوك، بوابة 4، ويبعد عن الراقي مول بمسافة حوالي 9.8 كيلو متر.

حاز الفندق على تقييم 8.8.

يوجد بالفندق مسبحان داخليان ومسبح خارجي، ملعب للأطفال، ملعب تنس، قاعات اجتماعات ومراكز أعمال.

تسجيل الوصول للفندق يبدأ من الساعة 2 مساء، وتسجيل المغادرة متاح حتى الساعة 12 مساء.

فندق رالين