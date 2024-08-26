انت الأن تتابع خبر مكرمة ملكية 1500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي الدفعة 32 بمناسبة اليوم الوطني .. الموارد البشرية توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت العديد من الأنباء خلال هذه الفترة عن زيادة رواتب الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانبها قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان عن حقيقة ذلك الأمر على منصتها الرسمية، كما قامت الوزارة بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر على أن يتم صرف الدعم في موعد ثابت وإذا حدث تغيير يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم حقيقة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي.

حقيقة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي

مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس الحالي، تداولت العديد من الأنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في راتب الضمان الاجتماعي لدفعة شهر سبتمبر، ومن جانبها كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حقيقة هذه الأخبار، مؤكدة أن لا صحة لهذه الأخبار المتداولة ولن يتم زيادة الدعم وفي حالة إذا حدث ذلك فسوف يكون وفقًا لـ أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عدم الانسياق وراء هذه الأخبار وإذا كان هناك أي زيادة في راتب الضمان فسوف يتم الإعلان عن ذلك رسميا على صفحة الوزارة.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1446

يرغب العديد من المواطنين في المملكة في التعرف على طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور للعام 1446، وفيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام:

في البداية، قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

ومن ثم، قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بك.

قم بالبحث عن خيار “الاستعلام عن الأهلية” من القائمة المتاحة.

وفي النهاية، انقر فوق خيار الاستعلام وستظهر لك جميع تفاصيل استحقاقك

موعد صرف معاش الضمان للمستفيدين

ومن جانبها، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم توحيد موعد صرف الضمان المطور مع معاش التأمينات الاجتماعية ورواتب الموظفين، وذلك في يوم الأول من كل شهر ميلادي، أي أن موعد الدفعة 33 سيكون في يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 على أن يتم الإيداع اعتبارًا من منتصف الليل ويستمر طوال اليوم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وللتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، لا بد من توافر عدد من الشروط الأساسية، والتي تتمثل في الآتي: