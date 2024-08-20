نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق ماراثون البحر الأحمر الدولي الأول من نوعه في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى اليوم، تنظيم ماراثون البحر الأحمر الدولي بجدة في يناير 2025؛ ليكون أول ماراثون دولي من نوعه يُقام على واجهة روشن البحرية في جدة.

ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لجعل جدة مركزًا رياضيًّا رئيسًّا في المنطقة ووضعها على خارطة الأحداث الرياضية الدولية.

ويهدف ماراثون البحر الأحمر الدولي بجدة إلى تعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع من خلال تشجيع مشاركة جميع الشرائح، بما في ذلك المدارس، الجامعات، الشركات المحلية، والعائلات.

وستتضمن الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة المصاحبة، مثل سباقات الأطفال والمشي العائلي؛ لتوفير تجربة شاملة لجميع أفراد المجتمع.

ومن المتوقع أن يجذب الماراثون عددًا كبيرًا من العدائين المحليين والدوليين، وذلك بفضل الموقع الفريد على كورنيش البحر الأحمر، والمعالم البارزة والتجهيزات والخدمات المتطورة التي توفرها المدينة، إلى جانب الأجواء المعتدلة التي تشهدها جدة في شهر ديسمبر، مما يضمن تجربة ممتعة وآمنة للمشاركين