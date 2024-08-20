الزيادة مستمر...إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرالزيادة مستمر...إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الزيادة الكبيرة تضرب سوق الذهب في المملكة العربية السعودية هذه الأيام،بعد أن الأسعار كانت قد استقرت في الأسبوع الماضي إلا أن هناك زيادة كبيرة ضربت السوق هذه الأيام،وقد سجل الذهب عيار ٢٤ سعر ٣٠٢.٠٥،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠٢.٠٥ ريال سعودي و ٨٠.٥٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٦.٨٨ ريال سعودي و ٧٣.٨٣ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٤.٢٩ ريال سعودي و ٧٠.٤٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٦.٥٤ ريال سعودي و ٦٠.٤١ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٦.١٩ ريال سعودي و ٤٦.٩٩ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٣٩٤.٦٩ ريال سعودي و ٢٥٠٥.٢٥ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٣٩٨.٤٤ ريال سعودي و ٢٥٠٦.٢٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٢.٢٥ ريال سعودي و ٨٨.٦٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩٢.٨٧ ريال سعودي ٢١١.٤٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٧٠.٦٤ ريال سعودي و ٤١٨.٨٤ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣١٠٥.٠٤ ريال سعودي و ٨٢٨.٠١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٦٧.٨٠ ريال سعودي و ١٦٤٤.٧٥ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٣٧.١٩ ريال سعودي و ٦٧٦.٥٩ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٥٨.٠١ ريال سعودي و ٧٠٨.٨٠ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٨٩٩.٦٥ ريال سعودي و ٧٧٣.٢٤ دولار أميركي.