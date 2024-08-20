انت الأن تتابع خبر "مؤسسة التأمينات الاجتماعية توضح!!" حقيقة زيادة 20% لرواتب المتقاعدين بمناسبة اليوم الوطني 94 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية راتب تقاعدي لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد الدائم، إلا أنه مع اقتراب اليوم الوطني الـ94، تثار تساؤلات كثيرة حول صحة زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 20% بناءً على أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهو الأمر الذي أثار اهتمامًا واسع النطاق بين المتقاعدين.

هل ستضاف زيادة 20% لرواتب المتقاعدين

بمناسبة اليوم الوطني 94؟ تعرف على رد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويبحث العديد من المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة العربية السعودية عن حقيقة زيادة رواتبهم بنسبة 20% بمناسبة اليوم الوطني الـ94، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذا الخبر غير صحيح، وأنه مجرد شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت المؤسسة أنه في حال صدور أي قرار ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق راتب التقاعد بالمملكة

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط والأحكام اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية، موضحة جميع الضمانات والتفاصيل الضرورية كما يلي: