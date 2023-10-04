نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من الناس عن سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، حيث يهتم الكثير بمعرفة سعر الذهب لأنه من أهم السلع المؤثرة على أسعار السوق ولأنه يلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية للدول، شهد سعر الذهب استقرارا في السعودية اليوم الأربعاء، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية بالريال

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24 219.60 ريال.

سعر الذهب عيار 22 201.30 ريال.

سعر الذهب عيار 21 192.15 ريال.

سعر الذهب عيار 18 164.70 ريال.

سعر الذهب عيار 14 128.10 ريال.

سعر الذهب اليوم 4 أكتوبر في سوق الصاغة في قطر "الريال والدولار" سعر الذهب اليوم 4 أكتوبر في الكويت " بالدينار والدولار"

سعر الذهب في السعودية بالدولار

سعر الذهب عيار 24 58.56 دولار.

سعر الذهب عيار 22 53.68 دولار.

سعر الذهب عيار 21 51.24 دولار.

سعر الذهب عيار 18 43.92 دولار.

سعر الذهب عيار 14 34.16 دولار.

سعر سبائك الذهب بالريال

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 241.56 ريال.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 1،141.91 ريال.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 2،257.47 ريال.

سعر أوقية الذهب 6،670.24 ريال.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 11،133.63 ريال.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 22،223.34 ريال.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 221،135.37 ريال.

سعر سبائك الذهب بالدولار

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 64.42 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 304.51 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 601.99 دولار.

سعر أوقية الذهب 1،778.73 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 2،968.97 دولار.

سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام 5،926.22 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 58،969.43 دولار.