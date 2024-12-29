وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الحوت سيكون عامًا جيدًا، وقد يبدأ الحوت عام 2025 بجدية وواقعية تجاه العديد من المسؤوليات سواء الشخصية أو المهنية.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الحوت 2025

توضح غالية بكفلاوي، أنه يمكن أن يحمل العام بالنسبة لمولود برج الحوت، عنوان: "سفر وواقع جديد". وهذا لأنه قد يكون لدى الحوت خلال عام 2025 تغيير موقع أو انتقال.

خلال النصف الأول من هذا العام سيتواجد كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، ببرج الجوزاء، ويمكن أن يكون هذا الموقع غير مريح بعض الشيء بالنسبة لمولود الحوت.

يتواجد المشتري في هذا الموقع من العام الماضي، وقد يتمكن الحوت من تذكر مقدار الانزعاج الذي عانى منه على مدار العام الماضي، والتقلبات، والتغييرات التي حدثت له في العمل، وغيرها الكثير من التغييرات التي لم تكن مريحة.

قد يحتاج مولود برج الحوت خلال هذا العام إلى تقوية علاقاته ببعض الأشخاص البارزين والهامين في مجال عملك، أو المكان الذي تعمل به، أو حتى العائلة.

أيضًا، خلال الشهور الخمس الأولى، قد ينتقل كوكب زحل إلى برج الحمل، وهو ما قد يخلق، كذلك، بعض المعاكسات، مع تواجد كوكب المشتري بالجوزاء. لهذا، قد لا يكون النصف الأول من العام مريحًا بالنسبة للحوت.

لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الحوت شاهد الفيديو أدناه.

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