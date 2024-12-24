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- تاريخ النشر: منذ ساعة
وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الحوت قد يكون عامًا جيدًا، ويعود هذا الأمر إلى تواجد كوكب المشتري في برج مائي وهو برج السرطان، وهو ما سيكون له تأثيرات إيجابية على مواليد الحوت.
توقعات كارمن شماس لمواليد برج الحوت 2025
توضح كارمن شماس، أن كوكب المشتري، والذي يُشار إليه باعتباره كوكب السعادة، سيتواجد خلال هذا العام في برج الجوزاء ثم برج السرطان، وسيكون لهذا تأثيرات إيجابية على مواليد برج الحوت أيضًا، مما سيجعل هذا العام مميزًا بالنسبة لهم، رُبما سيكون هذا العام أفضل للحوت من عام 2024 وعام 2022.
كوكب المشتري سيعطي مواليد برج الحوت قدرة هائلة على إصلاح بعض الأمور العائلية، أو بناء بيت جديد، أو إعادة تأسيس بيت قد هُدم سابقًا، قد يتزوج بعض مواليد برج الحوت خلال هذا العام، وقد يُولد لدى بعض عائلات مواليد الحوت طفل جديد.
من شهر يونيو حتى نهاية العام، قد يسعد برج الحوت على نحو خاص على صعيد العمل بالإنجازات المهنية، وقد يحقق يُبدع مولود برج الحوت في عمله على نحو خاص. بشكل عام، يمكن اعتبار عام 2025، بالنسبة لمواليد الحوت، عام الانفراج وعام الالتقاء والسعادة والارتياح والطمأنينة، قد يتمتعون خلال هذا العام بالمحبة والحب والراحة النفسية والعائلية، وسيكون البيت هو الملاذ الأول والأخير للحوت خلال هذا العام.
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