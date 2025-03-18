الحمل لا يمنع الصيام ولكن .. صيام الحامل في رمضان من الألف إلى الياء

صيام الحامل في رمضان من الموضوعات التي تختلف حولها الآراء بين الأطباء والعلماء، إذ يمكن أن يكون الصيام آمنا للحامل في بعض الحالات إذا تم تحت إشراف طبي، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن وشرب كميات كافية من الماء. ومع ذلك، هناك حالات قد يُنصح فيها بعدم صيام الحامل، وذلك بسبب الحالة الصحية لها، وخوفًا من تعرضها وجنينها لأي مشاكل صحية خلال مراحل الحمل المختلفة.

لأهمية هذا الموضوع يُسعدنا تقديم إفادة طبية عن صيام الحامل من دكتور "باسل إمام"، استشاري الجراحة النسائية الروبوتية والجراحة طفيفة التوغل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة في هذا الصدد لتكون مرجعًا أساسيًا ومفيدً لكل حامل تبحث معلومات أكثر عن الصيام والحمل.

صيام الحامل في رمضان بين الممنوع والمسموح فهل يمكن الصوم أثناء الحمل؟

أول خطوة في حال التفكير في صيام شهر رمضان دوت الخليج استشارة الطبيب حتى يقدم النصيحة والمشورة الطبية اللازمة بحسب كل حالة، ولكي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. بشكل عام يمكن للمرأة الحامل أن تصوم شهر رمضان من دون التأثير على صحة الجنين، وذلك في حالات الحمل الطبيعي الذي لا تعاني في المرأة الحامل من أي مشاكل صحية.

هل يؤثر الصيام على صحة الجنين؟ وهل يمكن أن يؤدي الصيام إلى الولادة المبكرة؟

هناك القليل من الأدلة على أن صيام رمضان أثناء الحمل يمكن أن يؤثر سلبًا على نتائج الحمل والولادة أو يزيد من نسبة الولادة المبكرة، فهناك بعض الاستثناءات التي تقضي على الحامل ألا تصوم الشهر الكريم، مثل ‏في حالة إصابة المرأة الحامل بمرض يؤثر على الحمل أو ناتج عنه كمرض سكري الحمل أو الأم المصابة بمرض السكري ما قبل الحمل، وكذلك في حال وجود أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل أو فقر الدم الناتج عن الحمل. في هذه الحالة يكون صيام الحامل في رمضان محذورًا.‏ وجدير بالذكر أنا بعض حالات الحمل تكون متأثرة بنقص نمو الجنين لأسباب عدة، ففي هذه الحالات يمنع أن تصوم المرأة الحامل حتى لا يؤثر الصيام سلبا على نمو الجنين وصحته.

هل هناك توصيات غذائية خاصة للحامل أثناء الصيام؟

من المعروف أن الحمل يزيد من حاجة المرأة إلى السوائل لذا عليها تناول الأطعمة التي تحتوي على الماء مثل الفواكه والشوربات والخضار، والإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور وكذلك التقليل من شرب القهوة والشاي، بالإضافة إلى كميات قليلة من الطعام وتناولها على فترات لكي لا تصاب بأعراض التخمة أو حرقة المعدة أثناء الصيام.

ما دوت الخليج العلامات التي تدل على أن الحامل يجب أن تفطر أثناء الصيام؟

أخطرها العلامات التي تدل على إصابتها بالجفاف، كالشعور بالعطش الشديد أو إذا كان البول ذو لون داكن. فقد يزيد الجفاف من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية. كما يجب الانتباه لهذه الأعراض لأنها تدل على الجفاف أيضًأ، الصداع، والشعور بالدوار، والغثيان، والقيء.كما نوصي المرأة الحامل بقطع صيامها في حال ملاحظتها لانخفاض في حركة الجنين، أو انقباضات وآلام البطن، أو الدوار، والإعياء أو الصداع الشديد.

ما دوت الخليج تأثيرات الصيام على ضغط الدم لدى الحامل؟

لم تذكر الأبحاث العلمية أي تأثير مباشر للصيام على ضغط الدم لكن يجب أن تلتزم المرأة الحامل بمواعيد الدواء في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم في الحمل وقد يكون ذلك سبب لامتناعها عن الصيام.

هل يمكن للحامل استخدام المكملات الغذائية أثناء الصيام؟

بإمكان المرأة الحامل استخدام المكملات الغذائية أثناء رمضان خصوصاً إذا كانت غير قادرة على أخذ حاجتها من البروتينات والمعادن من خلال ما تتناوله من غذاء.

ما دوت الخليج النصائح التي يجب أن تتبعها الحامل إذا قررت الصيام؟

ليكون صيام الحامل في رمضان آمنًا لها ولجنينها، يجب الإكثار من الأغذية التي تحتوي على الحديد والكالسيوم مثل اللحوم الحمراء قليلة الدسم، والخضروات الورقية، والبقوليات، والفواكه، فمن الأفضل أن تهتم الحامل بتغذيتها من خلال تناول وجبات صحية متكاملة لضمان حمل صحي.

مع تمنياتي لكل حامل بصيام مقبول وعافية دائمة،،،