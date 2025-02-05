انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية تساوي تقلها دهب .. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف وحل مثالي للسرطان .. احرصوا عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك عشبة طبيعية تقوى الذاكرة وهى الأشواجندا أو (الچينسنج الهندي)، هومعروف بأنه نبات بري وبجانب ذلك ينمو في براري الوطن العربي وعلى ضفاف النيل والعديد منا لا يعرف عنه وعن أهميته، ولكن يستعمل منذ القدم داخل الهند في العلاجات العشبية والطب البديل، والجزء المستعمل من النبات هي جذوره، كما يتم طحنها وتناولها أو إضافتها إلى الكثير من المشروبات لتطوير طعمها، وكما تقول أمل شعيرة خبيرة الإهتمام بالنباتات إن نبات الأشواجندا قد يتكون من جزئين مثل السواك وهو الجذور هي عامة الجزء المستعمل في النبات، وكما تطحن وتؤكل أو تضاف إلى عصير وتباع كبسولات، إنما البذور المحددة بها تكون في ثمرة تشبه الحرنكش وهي تباع للزراعة أو يستخرجوا منه زيت الاشوجاندا.

ما فائدة عشبة الاشواجندا؟

هناك عدة فوائد كثيرة لعشبة الاشواجندا وهى كالتالي: