انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية تساوي تقلها دهب .. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتعيد بناء خلايا المخ الميتة وتحمي من الزهايمر والخرف وحل مثالي للسرطان .. احرصوا عليها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك عشبة طبيعية تقوى الذاكرة وهى الأشواجندا أو (الچينسنج الهندي)، هومعروف بأنه نبات بري وبجانب ذلك ينمو في براري الوطن العربي وعلى ضفاف النيل والعديد منا لا يعرف عنه وعن أهميته، ولكن يستعمل منذ القدم داخل الهند في العلاجات العشبية والطب البديل، والجزء المستعمل من النبات هي جذوره، كما يتم طحنها وتناولها أو إضافتها إلى الكثير من المشروبات لتطوير طعمها، وكما تقول أمل شعيرة خبيرة الإهتمام بالنباتات إن نبات الأشواجندا قد يتكون من جزئين مثل السواك وهو الجذور هي عامة الجزء المستعمل في النبات، وكما تطحن وتؤكل أو تضاف إلى عصير وتباع كبسولات، إنما البذور المحددة بها تكون في ثمرة تشبه الحرنكش وهي تباع للزراعة أو يستخرجوا منه زيت الاشوجاندا.
ما فائدة عشبة الاشواجندا؟
هناك عدة فوائد كثيرة لعشبة الاشواجندا وهى كالتالي:
- الأشواجندا والصحة العقلية: حيث تستعمل حتى تهدئ الأرق والإنهيار العصبي وعلاج الأمراض العصبية ومنها مرض باركنسون والزهايمر.كما أنها مفيدة للصغار الذين يشتكون من ضعف الذاكرة وبجانب ذلك الكبار للوقاية من فقدان الذاكرة.
- الأشواجندا والقرحة: تكثر الأشواجندا في إرتفاع القوة البدنية حتى تستطيع التحمل، ما يشارك في منع قرحة المعدة الناجمة عن الإجهاد،كما أنها تستطيع ع منع قرحة الجهاز الهضمي، وتهدئة الجهاز العصبي من الاستجابة للوجه.
- الأشواجندا والعضلات: يتم إضافة عشبة الأشواجندا إلى النظام الغذائي كما يمكن أن يطور كتلة العضلات وقوة عضلات الأطراف السفلية ويشارك فى التنسيق العصبي العضلي.
- الأشواجندا وهرمون التستوستيرون لدى الرجال: عندما يتم تناول الرجال عشبة الأشواجندا قد يشارك على تطوير جودة الحيوانات المنوية بشكل أحسن من خلال ترجيع توازن مستويات الهرمونات التناسلية.