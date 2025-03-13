بشرة متوهجة في العيد: وصفات طبيعية فعالة لبشرة نضرة وصافية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 11:53 مساءً - مع اقتراب عيد الفطر، تسعى كل فتاة للحصول على بشرة نضرة وصافية تزيد من جمالها وتألقها. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وفعالية، والتي تمنحك بشرة ناعمة ومتوهجة. إليكِ أفضل هذه الوصفات وفقًا لموقع “Good Housekeeping”:

وصفات طبيعية لبشرة متوهجة في العيد:

قناع الكاكاو لحيوية البشرة ومكافحة التجاعيد:

يعمل هذا القناع على ترطيب البشرة الجافة والتخلص من الخطوط الدقيقة، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية.

المكونات: ملعقة كبيرة من الكاكاو، ملعقة كبيرة من الكريمة، ملعقة كبيرة من العسل، بياض بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام: امزجي المكونات جيدًا وضعيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

فوائد إضافية: يعمل الكاكاو كمضاد للأكسدة، مما يحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة.

قناع الشوفان وخل التفاح لتوحيد لون البشرة وإزالة

البقع الداكنة:

يساعد هذا القناع على تقشير البشرة بلطف وتوحيد لونها، مما يمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا وتجانسًا.

المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون، ربع كوب من خل التفاح.

طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على بشرتك لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

فوائد إضافية: يساعد خل التفاح على تنظيم درجة حموضة البشرة وتفتيح البقع الداكنة.

قناع الشاي الأخضر لمكافحة حب الشباب وتقليل إفراز

الدهون:

يتميز الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، مما يجعله فعالًا في علاج حب الشباب وتقليل إفراز الدهون.

المكونات: مستخلص الشاي الأخضر.

طريقة التحضير والاستخدام: ضعي مستخلص الشاي الأخضر على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

فوائد إضافية: يساعد الشاي الأخضر على تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار.

نصائح إضافية لبشرة متألقة في العيد:

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد النوم على تجديد خلايا البشرة.

استخدام واقي الشمس بشكل يومي لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

هذا وباستخدام هذه الوصفات الطبيعية والنصائح البسيطة، يمكنكِ الحصول على بشرة نضرة ومتوهجة في العيد، لتتألقي بأجمل إطلالة.