طاجن المسقعة بالبشاميل: وصفة رمضانية شهية وسهلة التحضير

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 11:53 مساءً - استمتعوا بمذاق لا يقاوم مع طاجن المسقعة بالبشاميل، طبق شهي ومغذي يمكن تحضيره بسهولة في المنزل. نقدم لكم وصفة الشيف فاطمة عبد المنعم الأصلية، مع مكونات بسيطة وخطوات واضحة، لتحضير وجبة إفطار رمضانية مثالية.

لماذا تختارون هذه الوصفة؟

سهولة التحضير: وصفة بسيطة تناسب المبتدئين في الطبخ.

مكونات متوفرة: جميع المكونات موجودة في كل مطبخ.

طعم لا يقاوم: مزيج مثالي من الخضروات وصلصة البشاميل الكريمية.

وجبة رمضانية متكاملة: طبق غني بالعناصر الغذائية، مثالي للإفطار.

مكونات طاجن المسقعة بالبشاميل:

2 حبة باذنجان كبيرة، مقطعة شرائح

2 حبة بطاطس متوسطة، مقطعة شرائح

2 حبة فلفل أخضر، مقطعة شرائح

2 حبة طماطم، مقطعة شرائح

1 بصلة كبيرة، مفرومة

4 فصوص ثوم، مفروم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 كوب عصير طماطم

نصف كوب ماء

ملح، فلفل أسود، كمون

زيت للقلي

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 أكواب حليب

خطوات تحضير طاجن المسقعة بالبشاميل:

تحضير الخضروات:

رشي شرائح الباذنجان بالملح واتركيها لمدة ساعة، ثم اشطفيها وجففيها.

اقلي شرائح الباذنجان، البطاطس، والفلفل حتى يصبح لونها ذهبيًا.

تحضير صلصة الطماطم:

في وعاء على النار، سخني القليل من الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم ومعجون الطماطم وقلبي، ثم أضيفي عصير الطماطم والماء والبهارات، واتركي الخليط يغلي لمدة 10 دقائق.

تحضير البشاميل:

ذوبي الزبدة في وعاء، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى يتماسك.

تجميع الطاجن:

في صينية فرن، ضعي طبقات من الباذنجان، البطاطس، الفلفل، والطماطم، ثم اسكبي صلصة الطماطم فوقها.

اسكبي البشاميل فوق الطبقات وأدخلي الصينية إلى فرن مسخن على 180 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

التقديم:

قدمي المسقعة بالبشاميل ساخنة مع الخبز والسلطة.

نصائح إضافية:

يمكن إضافة اللحم المفروم إلى صلصة الطماطم لمزيد من النكهة.

يمكن استخدام جبنة الموزاريلا أو الشيدر على وجه الطاجن قبل إدخاله الفرن.

يمكن تقديم هذا الطبق مع الأرز الأبيض أو الدجاج المشوي.