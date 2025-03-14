ترامب يهدد بتعرفات جمركية 200% على منتجات كحولية أوروبية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 مارس 2025 12:14 صباحاً - سي ان بي سي _ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية 200% على منتجات كحولية أوروبية.

ووفقاً لما كتبه الرئيس الأمريكي على صفحته على موقع تروث سوشيال، فإن هذه الرسوم ستطبق في الحال ما إذا لم تتراجع بروكسل عن تعرفات بنسبة 50% على منتجات كحولية أمريكية.

وكتب ترامب: الاتحاد الأوروبي، واحد من أكثر سلطات التعرفات والضرائب عدائية في العالم، والذي تأسس لغرض وحيد وهو الاستفادة من أمريكا، فرض تعرفات تقترب من الـ50% على منتجات كحولية أمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: ما إذا لم يتم إلغاء هذه التعرفات في الحال، ستفرض أمريكا قريباً تعرفات بنسبة 200% على منتجات كحولية أوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر يوم الثلاثاء، فرض تعرفات مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو بداية من الشهر المقبل، وذلك رداً على القرار الأمريكي بفرض تعرفات بنسبة 25% على منتجات الصلب والألمنيوم.

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من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن يتصرف الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين والشركات، الإجراءات المضادة التي نتخذها اليوم قوية لكنها متناسبة.