وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط لنحو…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 11:12 مساءً - وكالات _ خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 70 ألف برميل يومياً ليصل إلى نحو مليون برميل يومياً، مشيرةً إلى أن آسيا، ولا سيما قطاع البتروكيماويات في الصين ستلعب دوراً رئيسياً في هذا النمو.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، الصادر اليوم الخميس، أن الطلب في الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من 2025 جاء أقل من التوقعات، وسط مناخ اقتصاد كلي ضبابي على نحو غير معتاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب في الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من 2025 جاء أقل من التوقعات، وسط مناخ اقتصاد كلي ضبابي على نحو غير معتاد.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يومياً هذا العام.

وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن هذا الفائض قد يرتفع بمقدار 400 ألف برميل يومياً إذا قام تحالف أوبك+ بتوسيع الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج، ولم يحدّ من زيادات الإنتاج عن الحصص المقررة.

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وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، إلى جانب الإجراءات المضادة المتصاعدة، أدت إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية الكلية.

كما لفتت إلى أن أحدث البيانات المتعلقة بالطلب على النفط جاءت مخيبة للآمال، مما دفعها إلى خفض تقديرات النمو للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من 2025 بشكل طفيف.