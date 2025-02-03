انت الأن تتابع خبر «معجزة المعجزات لعشبة سحرية مهملة».. مفعولها جبار تقوي الذاكرة وتعيدلك شبابك في لمح البصر مهما كان سنك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الجنكة بيلوبا واحدة من أقدم الأعشاب التي استخدمت في الطب التقليدي الصيني والياباني على مدى قرون، نظرًا لفوائدها المتميزة في دعم وظائف الدماغ وتحسين الأداء العقلي، وتتوفر هذه العشبة اليوم كمكمل غذائي في الصيدليات حول العالم، حيث تستخدم لتعزيز التركيز وتقوية الذاكرة، خاصة مع التقدم في العمر.

مكونات فعالة تدعم الصحة العقلية

تحتوي الجنكة على مركبات قوية مثل الفلافونويدات والتربيونيدات، والتي تلعب دورًا هامًا في تحسين الدورة الدموية، مما يعزز وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الدماغ، وهذا التأثير يساهم في تقليل مشكلات الذاكرة وضعف التركيز، خاصة لدى كبار السن أو الذين يعانون من ضعف الإدراك.

الفوائد المثبتة علميًا وتحذيرات الاستخدام

أكدت الدراسات أن استخدام مستخلص الجنكة لمدة أربعة أسابيع قد يساعد في تحسين الذاكرة وتخفيف التوتر، إلا أن الأبحاث لا تزال مستمرة حول مدى فعاليتها في علاج أمراض مثل الخرف والزهايمر، وينصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل تناولها، خاصة لمن يتناولون أدوية مميعة للدم أو لديهم مشكلات صحية مزمنة، نظرًا لاحتمال تفاعلها مع بعض الأدوية.

إرث طبي مستمر وبحث متزايد