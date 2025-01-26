“عطار ابن حلال قالي المعجزة دي”… عشبة جبارة موجوده في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن!

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رياض - احمد صلاح - يعد الشمر من الأعشاب المفضلة لدى الكثيرين، ويحضر مشروبه عبر تجفيف بذور نبات الشمر وغليها في الماء الساخن، وعادة ما يتناول بعد الوجبات لتهدئة المعدة في هذا التقرير، نستعرض فوائد الشمر وفقًا لموقع “hollbarrett”.

فوائد الشمر لصحتك

محاربة الالتهابات

استخدم الشمر منذ القدم كعلاج عشبي فعال في معالجة أنواع مختلفة من الالتهابات، سواء كانت بكتيرية أو فطرية أو فيروسية، وتظهر الدراسات الحديثة تأثيراته المحتملة في مكافحة العدوى.

زيادة إنتاج حليب الثدي

يعد الشمر من العلاجات الشائعة للأمهات المرضعات لزيادة كمية وجودة تدفق حليب الثدي، حيث يحتوي على مواد تعمل كمدرات للبن.

يساعد في الاسترخاء

يعد شرب الشمر وسيلة جيدة للاسترخاء، إذ يمنحك فرصة للجلوس والتمتع بالروائح المهدئة وقد استخدم تقليديًا لتخفيف التوتر والقلق، وأظهرت بعض الدراسات فعاليته كمضاد للقلق.

تحسين النوم

نظرًا لقدرته على المساعدة في الاسترخاء، يساهم الشمر في تحسين نوعية النوم، خاصة إذا تم تناوله في المساء.

تحسين رائحة الفم

يمكن استخدام الشمر كغسول طبيعي للفم ويساهم في تحسين رائحة النفس، فضلاً عن دوره في تعزيز صحة الفم والأسنان.

دعم الهضم

يساهم الشمر في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تقليل الانتفاخ وتهدئة اضطرابات المعدة، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام.

علاج الإمساك

بفضل قدرته على دعم صحة الجهاز الهضمي والتخفيف من التوتر، يساعد الشمر في علاج الإمساك ويُعد مصدرًا ممتازًا للترطيب.

زيادة مستويات مضادات الأكسدة

يحتوي الشمر على مضادات أكسدة من نوع الفلافونويد، التي تساهم في حماية الجسم من آثار الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

الحفاظ على ترطيب الجسم