انت الأن تتابع خبر كولاجين طبيعي للبشرة بمكون موجود بكل منزل لن تصدقوا تأثيره الجبار على البشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مرحلة عمرية معينة تصاب النساء بالتجاعيد والترهلات بالبشرة والعامل الرئيسي وراء ذلك يعود إلى انخفاض إنتاج الكولاجين فهو المسئول عن ترطيب البشرة وإعطائها المرونة المطلوبة التي نسعى إلى الحصول عليها ولكن في تلك المرحلة نحتاج إلى شيء ما لكي يحفز إنتاج الكولاجين مرة أخرى مثل الوصفات الطبيعية التي تقوم بذلك مثل لبان الدكر فهو من المواد الطبيعية التي تساعد البشرة لكي تظل مرنة وناعمة لفترة أطول من حيث زيادة إنتاج الكولاجين ولهذا فإننا اليوم نتحدث عن طريقة ترطيب البشرة والحفاظ عليها بصورة طبيعية بواسطة الكولاجين الطبيعي بلبان الدكر.

كريم لبان الدكر لإنتاج الكولاجين للبشرة

يفيد لبان الدكر البشرة كثيرًا حيث يوفر لها الكثير من العناصر والمغذيات الطبيعية أهمها الكولاجين والإيلاستين فهما المسئولان عن تصغير البشرة وتأخير ظهور التجاعيد التي تشعرنا بالتقدم في العمر لهذا فإن لبان الدكر يوصف بكثرة للنساء اللاتي يرغبن في تصغير بشرتهن عشر سنوات إلى الخلف.

استخدام لبان الدكر للبشرة

يتم استخدام الوصفة بتحضير التالي:

ماء: نصف كوب فقط.

جليسرين: ملعقة حجمها صغير.

زيت لوز نوع حلو: ملعقة ذات حجم صغير.

حبيبات لبان الدكر: ملعقة حجمها كبير.

كريم مرطب أي نوع: ملعقتان حجم كبير.

نشا: ملعقة لها حجم صغير.

طريقة الإعداد والاستخدام

يوضع لبان الدكر أولًا في ماء دافئ طوال الليل حتى يسهل استخدامه في اليوم التالي.

عند الاستخدام سنلاحظ أن لون الماء تغير وأصبح مقارب للون الحليب يصفى هذا الماء من أجل التخلص من أي شوائب أو حصى موجود به ونترك الماء لاستخدامه.

نضيف للماء كمية النشا الجاهزة ونقلبها به جيدًا حتى تبدأ في الذوبان كليًا بحيث لا تتكون أي تكتلات في المزيج.

يتم نقل هذا المزيج إلى حمام ماء دافئ لكي يصبح القوام كريمي ويوضع على جنب لفترة حتى يبرد ويطبق على الوجه.

فوائد لبان الدكر للبشرة