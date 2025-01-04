انت الأن تتابع خبر لمظهر جذاب وإطلالة مشرقة.. كيفية التخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البقع الداكنة من أكثر الأمور المزعجة للكثير من الأشخاص، حيث تجعل المظهر غير لائق وتسبب الإحراج للبعض، لذلك تقوم بتغطيته بمساحيق التجميل والتي قد تسبب ضرر على البشرة في المستقبل، لذلك نجد أن بعض الأشخاص يبحثون عن طرق طبيعية التخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، ولهذا سنوضح بعض الطرق الطبيعية بالاعتماد على مواد طبيعية 100%.

كيفية التخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة

أن سبب ظهور البقع الداكنة في الوجه، قد تكون بسبب التقدم بالعمر أو تغييرات هرمونية أو أنتشار حب الشباب أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ولكن من خلال موقعنا سنوضح لكم علاج للبقع الداكنة وتوحيد البشرة عبر علاجات طبيعية ووصفات طبية فتابعونا.

ماسك عصير الليمون

أن الليمون من المواد الطبيعية التي يحتوي على حمض الأسكوربيك وفيتامين سي، ولذلك يساهم في تفتيح البشرة وتقليل التصبغات، لذلك يمكنك أحضار حبة من الليمون الطازج والحصول على العصير الذي بداخله، ثم غمس قطعة من القطن في عصير الليمون ومسح بها البقع الداكنة، ويترك الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يتم غسله بالماء الفاتر، مع مراعاة استخدام هذه الطريقة ليلاً وعدم تعرض الوجه إلى الشمس بعدها.

جل الصبار

الألوفيرا أو جل الصبار من المواد التي تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات وتعمل على تجديد خلايا الجلد، وتساعد على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد البشرة، كل ما عليك هو أحضار قطعة من ورق الصبار والحصول على جل الالوفيرا من الداخل ووضعه على البشرة بالأماكن التي بها تقع داكنة مباشرةً، ويترك جل الصبار على البشرة لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الدافئ، وللحصول على نتائج فعالة يمكنك تكراره مرتين أسبوعياً.

خل التفاح