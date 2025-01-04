انت الأن تتابع خبر فوائد البطاطس الزرقاء "الأرجوانية" التي تعمل على تقوية الجسم ضد الأمراض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوائد البطاطس الزرقاء، التي تعد من اندر انواع البطاطس في العالم، فضلاً عن إرتفاع سعرها مقارنة بأنواع البطاطس الأخري، حيث تعد البطاطس الزرقاء من أبرز الأنواع التي لها قيمة غذائية كبيرة، وتتميز بطعمها الفريد وقيمتها الغذائية العالية، لهذا قد لا تختلف زراعتها عن باقي أنواع البطاطس الأخري، برغم انها تحتوي على فوائد صحية كبيرة،

فوائد البطاطس الزرقاء

كشف الخبير الزراعي الكبير في مركز البحوث الزراعية في مصر عن أهم فوائد البطاطس الزرقاء التي انتشرت في الأسواق مؤخرا، والتي تحمل قيمة غذائية كبيرة للغاية، نظراً لطعمها الشيق والرائع وقيمتها الغذائية العالية، ولهذا قد تعد واحدة من أفضل أنواع السحور في رمضان

كونها تعمل على التالي:

تحتوي البطاطس الزرقاء على مضادات الأكسدة القوية الطبيعية.

تعمل على تقوية الجسم ضد الأمراض.

تحتوي على عناصر غذائية قوية مثل فيتامين سي و أ.

تحتوي على أهم العناصر الغذائية المهمة مثل الآلياف.

غذاء مفيد لمرضي السكر نتيجة انخفاض نسبة الكربوهيدرات.

يحظي هذا النوع من البطاطس بشعبية جارفة في العالم.

طريقة زراعة البطاطس الارجوانية الزرقاء لا تختلف عن زراعة البطاطس العادية.

زراعة البطاطس الزرقاء في مصر