العشبة الربانية الجبارة التي أعادت الأمل والحياة للعجائز والمسنين. عشبة بسيطة مهملة موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب والكبير الذي تحتويه

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الناعم والطويل من أبرز علامات الجمال لدي السيدات والذي يجب الحرص على طرق طبيعية فعالة لحماية الشعر والحفاظ عليه من التلف، وهذا ما تبحث عنه مجموعة كبيرة من النساء والفتيات باستخدام مواد بسيطة طبيعية بأقل التكاليف ويمكنك التعرف على وصفة إكليل الجبل لعلاج تساقط وتقصف الشعر من أول استخدام من خلال استكمال هذا المقال.
وصفة إكليل الجبل للشعر
- يعتبر هذا من النباتات الطبيعية التي يتم التعرف عليها من أجل الحفاظ على طول الشعر وكثافته وتقوية البصيلات من الجذور وحتى الأطراف ويمكنك التعرف على طريقة تحضيرها من خلال التالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة الحجم من زيت آكليل الجبل.
- ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.
- ملعقة كبيرة من خلاص الصبار.
طريقة التحضير
- يتم إحضار وعاء ذو حجم مناسب ونضع بداخله المكونات والتقليب الجيد لتجانس المكونات معا.
- يمكنك وضع هذا الخليط في علبة صغيرة الحجم لحين الحاجة لاستخدامه على الشعر.
- بعدها يتم وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف بحركات دائرية لتحسين الدورة الدموية لفروة الرأس.
- يترك الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعدها غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والبلسم وتجفيفه باستخدام المنشفة.
- يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- بعدها يتم الحصول على شعر صحي قوي ولامع وخالي من أي تقصف أو جفاف.