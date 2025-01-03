انت الأن تتابع خبر العشبة الربانية الجبارة التي أعادت الأمل والحياة للعجائز والمسنين. عشبة بسيطة مهملة موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب والكبير الذي تحتويه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الناعم والطويل من أبرز علامات الجمال لدي السيدات والذي يجب الحرص على طرق طبيعية فعالة لحماية الشعر والحفاظ عليه من التلف، وهذا ما تبحث عنه مجموعة كبيرة من النساء والفتيات باستخدام مواد بسيطة طبيعية بأقل التكاليف ويمكنك التعرف على وصفة إكليل الجبل لعلاج تساقط وتقصف الشعر من أول استخدام من خلال استكمال هذا المقال.

وصفة إكليل الجبل للشعر

يعتبر هذا من النباتات الطبيعية التي يتم التعرف عليها من أجل الحفاظ على طول الشعر وكثافته وتقوية البصيلات من الجذور وحتى الأطراف ويمكنك التعرف على طريقة تحضيرها من خلال التالي:

المكونات

ملعقة كبيرة الحجم من زيت آكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من خلاص الصبار.

طريقة التحضير