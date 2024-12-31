انت الأن تتابع خبر نتيجة رائعة وسريعة| طريقة احترافية لصبغ الشعر بلون ذهبي مثالي في المنزل بأقل تكلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون الذهبي من الألوان الرائعة والجذابة والتي تفضلها السيدات، وذلك لأنها تعطي جمال وإشراقة مميزة، لذا نجد أنها الخيار الأمثل للعديدة لتناسبها مع جميع أنواع البشرة، ولأن الكثير من السيدات لا يفضلون استخدام الصبعات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بصحة الشعر، ولكن من خلال موضوعنا سنتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الذهبي في المنزل بمواد طبيعية، كما أنها مفيدة على صحة الشعر.

مكونات صبغ الشعر باللون الذهبي

لكل من يرغب في صبغ الشعر باللون الذهبي مميز ومثل صالونات التجميل، يمكن استخدام هذه الطريقة ولا تكلف الكثير من المال،

كما أن هذه المكونات ستغذي الشعر وتساعد على ترطيبه:

3 أكياس من شاي البابونج.

2 ملعقة من العسل النحل الطبيعي.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء الورد.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الذهبي

أولاً نقوم بوضع 2 كوب من الماء يغلى على النار ونضع بهم أكياس شاي البابونج.

نضع في وعاء أخر العسل النحل وأضف عصير الليمون ويمزج مع بعضهم البعض.

يتم وضع زيت الزيتون على مزيج العسل النحل والليمون، بعد ذلك ضع شاي البابونج بعد أن يبرد تمامًا.

قلب جميع المكونات لتكون بقوائم سائل متجانس سهل الاستخدام.

خطوات استخدام صبغة الشعر باللون الذهبي