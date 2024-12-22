انت الأن تتابع خبر كولاجين طبيعي.. ماسك لبان الذكر والنشا لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتبيض فوري للبشرة من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد لبان الذكر من المكونات الصديقة للبشرة، نظراً لفوائده الكثيرة التي يمنحها للبشرة، لذلك يستخدم في العديد من وصفات تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بما يمنحها مظهراً حيوياً وناعماً، وتتمثل فوائد لبان الدكر في تحفيز الجلد لإنتاج خلايا جديدة والتخلص من مثيلاتها الميتة، إلى جانب فعاليته في التخلص من آثار أي حبوب أو ندبات تعاني منها البشرة وعلى رأسها حب الشباب، كما تمتد فوائده لتشمل ترطيب البشرة، وإضفاء النعومة، بما يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن التي تعاني منها أغلب السيدات.

ماسك لبان الذكر والنشا لشد البشرة

المكونات

3 قطرات من زيت لبان الدكر الأصلي.

3 قطرات من زيت اللافندر.

3 قطرات من زيت الليمون.

علبة مقطرة.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بخلط أنواع الزيوت المستخدمة معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

أفرغي خليط الزيوت في عبوة قطارة زجاجية.

قومي بوضع قطرات من الخليط على أماكن ظهور الحبوب والندبات على بشرة نظيفة، ثم قومي بتدليكها برفق لبضع دقائق، حتى تتشرب البشرة كل كمية الخليط.

اغسلي بشرتك في اليوم التالي بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك لتنظيف مسامات بشرتك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة يومياً، وستلاحظين اختفاء الحبوب والندبات في أقل وقت ممكن.

ماسك لبان الذكر والشوفان للتخلص من الهالات السوداء حول العين

المكونات

4 قطرات من زيت لبان الدكر.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

10 قطرات من زيت اللوز المر.

5 قطرات من زيت خشب الصندل.

طريقة التحضير