جرب ملعقة من الشبة لعمل مزيل عرق رهيب وثابت بتكاليف بسيطة

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رياض - احمد صلاح - أغلب النساء لا يعلمن أن ملعقة من الشبة لعمل مزيل عرق رهيب من الوصفات الرائعة جدا، وهي من الوصفات التي ينصح بها حيث أن رائحة العرق إحدى المشاكل الصحية التي تسبب لنا احراج كبير رغم وجود الكثير من المنتجات التي تعمل على مضادات العرق ولكن لها عيوب كثيره منها أنها مكلفة جدا وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة عمل مزيل عرق بالشبة في المنزل و بتكاليف بسيطة

سر ملعقة من الشبة لعمل مزيل عرق رهيب

إن الشبه تعد إحدى المواد التي تستخدم لذلك الغرض فهي عبارة عن مادة قابلة للذوبان في الماء وليس لها لون ومذاقها حمضي يميل إلى الحلاوة، وفي حال تم تسخينها فتتغير إلى مادة سائلة وعند القيام برفع درجه تسخينها تتغير إلى الملح بعد ذلك إلى رغوة واستخدمت منذ آلاف السنين من أجل إعداد مسحوق يخص البيكنج باودر والخبز وفي السطور التالية سوف نعرض لك مكوناتها وطريقة تحضيرها بسهولة.

مكونات الشبة لعمل مزيل عرق رهيب

قطعة من الشبة.

ملعقتين صغيرتين من بودرة الثلج.

ملعقتين صغيرتين من بودرة المسك

طريقة تحضير الشبه لعمل مزيل عرق رهيب

إن طريقه تحضيرها لا تستهلك منك الكثير من الوقت فهي تنتهي خلال عدة دقائق وإليك كيفية عمل ملعقة من الشبة لعمل مزيل عرق رهيب:-