انت الأن تتابع خبر "خلي بالك على صحتك" .. احذر أعراض خطيرة لو ظهرت عليك لا تستهون بها فهي إشارة لإصابتك بالفشل الكلوي .. الحق نفسك قبل فوات الآوان !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعدّ صحة الكلى من أهم العناصر الحيوية التي يعتمد عليها الجسم ليقوم بوظائفه بشكل صحيح. تعمل الكلى على تصفية الدم وإزالة السموم والسوائل الزائدة، كما تسهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على توازن المعادن والكهارل. ومع ذلك، فإن الفشل الكلوي هو من أكثر الأمراض الخطيرة التي قد تتسلل دون أن يشعر بها الشخص حتى تظهر الأعراض في مراحل متقدمة، مما يجعل الاكتشاف المبكر ضرورة ملحة. إليك بعض العلامات التحذيرية التي، إن ظهرت عليك، فلا يجب تجاهلها لأنها قد تكون إشارة على احتمالية إصابتك بالفشل الكلوي.

أعراض الفشل الكلوي التي لا يجب تجاهلها

إليكم بعض الأعراض التى تدل على الاصابة بالفشل الكلوى وهى :

تورم في الجسم مثل تورم الكاحلين أو اليدين أو الوجه قد يكون علامة على ضعف في وظائف الكلى وعندما لا تقوم الكلى بإزالة السوائل الزائدة وتتراكم في الجسم مسببة هذا التورم.

التعب والإرهاق المستمر وهو الإرهاق غير المبرر قد يكون ناتجًا عن تراكم السموم في الجسم بسبب تراجع أداء الكلى مما يؤثر على مستويات الطاقة ويؤدي إلى ضعف عام.

تغيرات في البول وقد يكون للفشل الكلوي أعراض تتعلق بتغيرات ملحوظة في لون أو كمية البول كأن يكون داكنًا ويحتوي على رغوة أو فقاعات أو يصاحبه ألم أثناء التبول.

ضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل في الجسم ويمكن أن يحدث احتباس السوائل حول الرئتين مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس ويجعل المريض يشعر بالاختناق.

فقدان الشهية والشعور بالغثيان قد يكون ناجمًا عن تراكم السموم في الجسم مما يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

طرق الوقاية والكشف المبكر عن الفشل الكلوي

اليكم بعض طرق الوقايه والكشف المبكر عن الفشل الكلوى وهى :