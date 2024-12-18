خلطات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو

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رياض - احمد صلاح - تتمني جميع الفتيات أن يكون شعرهن طويل وناعم، حيث يبرز الشعر الناعم جمال الفتاة، لذلك تحاول الفتيات استخدام كريمات تساعد على تغذية وتطويل الشعر، ولكن تحتاج بعض أنواع الكريمات فترة طويلة حتى تعطي نتائج مذهلة، والبعض الآخر يؤثر بالسلب على الشعر،لذلك يرغب الفتيات بالحصول على شعر ناعم الملمس دون استخدام مواد ضارة على الشعر، حيث أن هناك وصفات طبيعية سحرية تساعد على حل مشاكل ضعف الشعر وعدم نموه بشكل صحي وسريع، لذا سوف نوضح لكم طرق تطويل الشعر بمكونات مضمونة وسريعة المفعول وخلال أيام تعطي نتائج مذهلة.

خلطات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفة

نمو الشعر الضعيف وتطويله يحتاج إلى وصفات سريعة ومكثفة، ولا يمكن استخدام مكونات ضعيفة في علاج هذه المشكلة، لذا يمكن حل هذه المشكلة من خلال استخدام الزيوت الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات وبروتينات تساعد على تحسين نمو الشعر وزيادة كثافته،

وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت الخروع.

2 ملعقة من زيت اللوز.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

عند ترطيب البشرة الجافة والمتشققة يتم استخدام الزيوت الطبيعية التى تساعد على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها، كما تساعد هذه الزيوت على إعادة نمو الشعر بسرعة، حيث يحتوي زيت الزيتون واللوز والخروع على فيتامينات تساعد على تغذية الشعر وتطويله خلال فترة بسيطة،

وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع الآتي.

نحتاج إلى شعر مفرود ونظيف قبل استخدام الخليط.

يتم غسل الشعر بالماء وتجفيفه جيداً.

بعدها يتم خلط زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت اللوز في وعاء.

يفضل تدفئة الزيوت قبل استخدامها.

نوزع خليط الزيوت على فروة الرأس.

نغطي الشعر ونترك الزيوت عليه لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل الشعر وتنظيفه.

وصفة جوز الهند لتطويل وتكثيف الشعر

ملعقة من زيت الجوجوبا كبيرة.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير