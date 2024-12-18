4 وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بمكونات منزلية واقتصادية سريعة

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رياض - احمد صلاح - الأسنان هي عنوان جمال الشخص فعندما تكون الأسنان بيضاء ونظيفة تدل على شخصية الشخص أنه شخص نظيف ومرتب في مظهر، بينما الأسنان الغير بيضاء تعطي مظهر غير جمالي للإنسان، لذلك يسعى الكثير للحصول على وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بمكونات منزلية، لأن الطرق الموجود في المتاجر غالية الثمن ويقلق البعض من أضرارها الجانبيةـ ولكن اليوم سنوضح لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تبييض أسنانك بخلطات طبيعية في المنزل.

وصفات منزلية لتبييض الأسنان

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبيض لون الأسنان وسوف توفر الكثير من المال، وستعطيك نتائج مبهرة.

1- الفراولة لتبييض الأسنان

نقوم أولاً بإحضار حبة من الفراولة الطازجة.

أهرسها مع ملعقة من صودا الخبز حتى تتجانس جميع المكونات.

استخدم فرشاة الأسنان وضع الوصفة على الأسنان، ثم اتركها لمدة 5 دقائق.

قم بغسل الأسنان بالفرشاة بكل لطف مثل المعجون، بعد ذلك أغسل الأسنان بالماء.

أستخدم هذه الوصفة مرة أسبوعيًا وستلاحظ الفرق خلال الأسبوع الأول.

2- زيت الزيتون لتبييض الأسنان

يمكنك استخدام فرشاة الأسنان وغمسها في زيت الزيتون.

ثم دلك الأسنان مثل معجون الأسنان لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك أغسل الفم بالماء الفاتر وستلاحظ الفرق بعد الانتهاء.

حيث أن هذه الوصفة رائعة لتقوية اللثة وتمنع من حدوث نزيف الأسنان.

3- خل التفاح لبيض الأسنان

نخلط القليل من خل التفاح مع بيكربونات الصودا في وعاء.

استخدم فرشاة أسنانك وأفرك بها الأسنان بكل لطف لمدة دقائق.

بعد ذلك أغسل الفم بالطريقة العادية، حيث أن هذه الوصفة تعمل على تبييض الأسنان وإزالة الجير.

4- عصير الليمون لتبيض الأسنان