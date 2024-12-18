انت الأن تتابع خبر وداعًا للمعاناة.. وصفة طبيعية لترطيب الوجه واليدين في الشتاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن وصفة طبيعية لترطيب الوجه واليدين في الشتاء حيث يؤثر فصل الشتاء بالسلب على البشرة بصورة كبيرة، فتعاني الكثير من الفتيات والسيدات من جفاف البشرة وظهور التصبغات، ويحدث ذلك بفعل انخفاض درجات الحرارة وقلة الرطوبة، الأمر الذي يتسبب في فقدان الزيوت الطبيعية التي تعمل على الحفاظ على نضارة البشرة ورونقها.

وصفة طبيعية لترطيب الوجه واليدين في الشتاء

تتطلب العناية بالبشرة في الشتاء البحث عن وصفات طبيعية منزلية لترطيب الجلد، وذلك للحفاظ على رطوبته وصحته ومن ثم تفتيح البشرة.

وصفة الخيار لترطيب الوجه

يتمتع الخيار بخصائص تعمل على تبييض البشرة، لكونه يتضمن فيتامين أ الذي يحد من إنتاج الميلانين الصبغية، بجانب احتوائه على معدلات عالية من الماء تساهم بفاعلية في ترطيب البشرة، ومن الممكن استخدامه في هذا الصدد باتباع عدة خطوات،

جاءت كالتالي:

قطعي الخيار إلى شرائح.

ثم قومي بوضع شرائح الخيار على الوجه.

اتركي الخيار مدة لا تقل عن 15 دقيقة إلى أن يمتصه الجلد تماما.

افركي الوجه بلطف باستخدام شرائح الخيار لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم غسل وجهك بالماء.

كرري الوصفة من مرتين إلى 3 مرات يوميا في حالات الجفاف الشديدة.

ترطيب الوجه واليدين في الشتاء

وصفة الزبادي لترطيب اليدين

يتضمن الزبادي حمض اللاكتيك الذي يساهم بفاعلية في تفتيح لون البشرة وإزالة الخلايا الميتة التي تؤدي لجفاف الجلد، هذا بجانب الفيتامينات والبروتينات التي يتضمنها بنسب عالية وتعزز بفاعلية من نعومة اليدين،

ويمكنك تحضير الوصفة باتباع التعليمات التالية: