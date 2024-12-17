انت الأن تتابع خبر "خسرت 25 كيلو في وقت قياسي" فتاة سعودية تكشف عن وصفة خارقة لإنقاص الوزن والتخلص من الكرش! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت فتاة سعودية، عبر مقطع فيديو متداول، عن الوصفة التي اتبعتها للتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام رشيق ومثالي وأوضحت أنها تمكنت من فقدان 25 كيلوغرامًا خلال شهر واحد فقط باتباع خطوات بسيطة، دون اللجوء إلى أدوية أو أنظمة غذائية معقدة.

نظام التخسيس الذي اتبعته الفتاة

الامتناع عن السكريات والنشويات

توقفت تمامًا عن تناول السكريات والنشويات، بما في ذلك الأرز، المكرونة، السكر، والخبز، لمدة شهرين.

أوضحت أن هذا التغيير ساهم بشكل ملحوظ في فقدانها 25 كيلوغرامًا خلال 4 أسابيع فقط.

فوائد الامتناع عن الخبز الأبيض والسكر

أكدت الفتاة أن التوقف عن تناول الخبز الأبيض والسكر بشكل نهائي لمدة شهر، يساعد الجسم على:

خفض الوزن بمعدل يصل إلى 12 كيلوغرامًا على الأقل شهريًا.

تعزيز الصحة العامة من خلال تحسين مستويات الطاقة وتقليل الدهون المتراكمة.

توصيات علمية حول تناول الخبز

وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية الألمانية للتغذية، هناك إرشادات واضحة تتعلق بتناول الخبز للحفاظ على الوزن والصحة:

الكمية اليومية الموصى بها: تتراوح بين 200 و300 غرام من الخبز.

يُنصح بتناول خبز الحبوب الكاملة؛ لما له من فوائد متعددة، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

فوائد خبز الحبوب الكاملة